Полиции под Петербургом пришлось взламывать бытовки с десятками мигрантов

В ходе масштабного рейда на стройке проверили более 300 иностранцев, 52 привлекли к ответственности.

Полиция совместно с сотрудниками ФСО и при силовой поддержке ОМОНа провела масштабную проверку мигрантов на стройплощадке в Аннинском городском поселении Ломоносовского района Ленинградской области. При виде правоохранителей иностранцы пытались прятаться в закрытых бытовках и избавляться от документов, но уйти от ответственности не удалось никому.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, основной целью рейда стал контроль за соблюдением миграционного законодательства на объекте. Прибывшие силовики застали врасплох десятки рабочих: часть из них забаррикадировалась в бытовках, которые пришлось взламывать. Другие на глазах у полицейских выбрасывали свои документы, рассчитывая затруднить идентификацию.

К обследованию подключили служебных собак — кинологи осмотрели строительные бытовки, где проживают приезжие, а также их личные вещи. Всего полицейские проверили документы у 327 иностранных граждан. 52 приезжих привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции составили протокол на одного доставленного по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Автомобиль "Нива" эвакуирован, его проверят дополнительно.

В ГУ МВД подчеркнули, что подобные рейды проводятся регулярно по инициативе полицейского Главка. Их главные цели — контроль за соблюдением миграционного законодательства и выявление нелегальной занятости.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области