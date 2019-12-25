Мужчина избил своего пожилого отца на Будапештской улице

Правоохранители задержали местного жителя, избившего отца-пенсионера. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 11 мая полицейским Фрунзенского района поступила информация о том, что в квартире дома по Будапештской улице нашли 64-летнего мужчину без сознания. На него напал 41-летний сын в ходе внезапного конфликта.

Злоумышленника задержали, а пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

