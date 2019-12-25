  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчина избил своего пожилого отца на Будапештской улице
Сегодня, 11:35
134
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина избил своего пожилого отца на Будапештской улице

0 0

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Правоохранители задержали местного жителя, избившего отца-пенсионера. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 11 мая полицейским Фрунзенского района поступила информация о том, что в квартире дома по Будапештской улице нашли 64-летнего мужчину без сознания. На него напал 41-летний сын в ходе внезапного конфликта. 

Злоумышленника задержали, а пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: напавшая на сожителя с ножом в Шушарах предстанет перед судом. Ей вменяют п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: происшествия, фрунзенский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии