Напавшая на сожителя с ножом в Шушарах предстанет перед судом

Между женщиной и мужчиной произошел конфликт на почве ревности.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летней рецидивистки, которой вменяют п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ. Об этом рассказали 13 мая в надзорном ведомстве.

В январе в квартире дома по Ростовской улице в Шушарах между женщиной и сожителем произошел конфликт на почве ревности. В ходе ссоры фигурантка ударила его ножом в область грудной клетки, что отнесли к тяжкому вреду здоровья.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

