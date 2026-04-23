Во Владивостоке задержан участник конфликта, выстреливший в оппонента из травматического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел возле бара на улице Светлановской. Сообщается, что потерпевший вступил в конфликт с неизвестным мужчиной. На улице перепалка переросла в драку, в ходе которой злоумышленник выстрелил 20-летнему юноше в живот из похожего на пистолет предмета. Пострадавшего госпитализировали с пулевым ранением.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался оказался 24-летний местный житель. При нем был обнаружен и изъят травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело.

Видео: УМВД России по Приморскому краю