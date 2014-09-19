В Хабаровске задержан мужчина, который поджег машину предпринимателя в ответ на отказ в трудоустройстве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, в полицию обратился предприниматель, который сообщил о возгорании своего автомобиля Toyota Harrier на улице Герцена. По версии автовладельца, причиной инцидента мог стать поджог. Выяснилось, что причиной возгорания стала горючая жидкость, которую разлил неизвестным на капот около лобового стекла.

Причиненный материальный ущерб потерпевший оценил в 250 тысяч рублей. В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Мужчина объяснил, что ранее работал у предпринимателя, а затем был уволен. Получив отказ в попытке вновь трудоустроиться, он затаил обиду и решил поджечь машину потерпевшего. Возбуждено уголовное дело.

Видео: УМВД по Хабаровскому краю