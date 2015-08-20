Дуглас Макгрегор напомнил о росте цен на топливо в Европе и ряде других государств мира.

Последствия войны Израиля и США против Ирана могут привести к свержению национальных правительств в Западной Европе. Соответствующее заявление в интервью для YouTube-канала норвежского журналиста Гленна Дизена сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что практически половина компонентов для производства сельскохозяйственных удобрений поступает именно из стран Персидского залива. При этом на Западе сейчас фиксируются существенные проблемы с дефицитом природного uаза и нефти. В Великобритании в течение двух недель может закончиться авиационное топливо и газ.

Уже есть большие проблемы с газом и нефтью... Все страны Западной Европы, увлекшиеся зеленой энергетикой, оказались в очень тяжелом положении. <…> По-моему, в Европе уже сейчас чрезвычайная ситуация. Думаю, скоро там начнутся серьезные перемены — будут свергать правительства. Дуглас Макгрегор, эксперт

Напомним, что новая встреча между американской и иранской делегациями по переговорам была запланирована на среду, 22 апреля, но Тегеран отказался принять в ней участие. Как сообщило новостное агентство Tasnim сообщило читателям о том, что власти исламской республики посчитали контакты с Вашингтоном пустой тратой времени, поскольку американские представители препятствуют сделке, которая устроила бы обе стороны.

