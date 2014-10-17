В Петербурге обсудили меры по улучшению демографии в рамках форума "Сила детства"

В Петербурге состоялся второй ежегодный Демографический форум "Сила детства". Мероприятие, прошедшее с 17 по 19 апреля в парке "Россия — моя история", стало площадкой для диалога между государством, бизнесом и обществом с целью улучшения демографической ситуации в стране. Об этом пишет spb.aif.ru.

В этом году форум открылся в необычном формате — интеллектуального брейн-ринга. Четыре команды ("Власть", "Бизнес", "Общество" и "Молодёжь") под руководством знатока "Что? Где? Когда?" Алексея Блинова обсудили острые вопросы семейной политики. Несмотря на то, что призами служили шоколадные медали, темы поднимались серьезные.

Главным итогом дискуссии стало понимание: разовые выплаты мотивируют к рождению детей гораздо слабее, чем общая стабильность. Уверенность в завтрашнем дне и защищенная занятость оказались важнее пособий. Участники предложили ряд инициатив: расширение инфраструктуры в регионах, введение целевого обучения для детей из многодетных семей, запуск социальной рекламы, пропагандирующей семейные ценности, возвращение в школы курса основ семейной жизни.

В ходе обсуждения был проанализирован и зарубежный опыт. Например, опыт Франции показал, что создание условий для совмещения материнства с работой (оплачиваемый отпуск, доступные детсады) стимулирует рождаемость, а не откладывает её.

Интеллектуальная игра стала прологом к главному событию — межотраслевому пленарному заседанию, которое было разбито на три тематических блока и стало центром обсуждения актуальных проблем семьи.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге многодетные семьи смогут получить по 12 тыс. баллов на транспондер.

Фото: spb.aif.ru (Григорий Тимченко)