С декабря выставка "Все Бенуа – Всё Бенуа" в Манеже привлекла более 300 тыс. посетителей

В Петербурге подвели итоги грандиозного выставочного проекта "Все Бенуа – Всё Бенуа", который стал абсолютным рекордсменом по посещаемости. За четыре месяца экспозицию в Манеже увидели 310 тысяч человек, что является лучшим показателем для одной выставки за последние 10 лет, пишет "Петербругский дневник".

Проект, организованный при поддержке городского Комитета по культуре, объединил более 60 музеев и частных собраний России. В залах разместилось свыше 600 экспонатов: от живописи и графики до театральных костюмов и личных вещей семьи. Свои сокровища для выставки предоставили такие гиганты, как Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея и ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Выставка стала по-настоящему доступной для всех: было проведено 58 инклюзивных туров, а мероприятия на русском жестовом языке посетили сотни человек. Активное участие в жизни проекта приняли 353 волонтёра.

Культурное наследие Бенуа продолжит жить и после закрытия экспозиции: по её материалам будет издан каталог, снят фильм и запущен новый сезон онлайн-лектория.

Фото: предоставлено организаторами выставки "Все Бенуа – Всё Бенуа"