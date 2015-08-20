Бо: перемирие с Ираном нужно США исключительно для перевооружения на Ближнем Востоке

Экс-советник НАТО напомнил о готовности США решать проблемы силовыми методами.

Американские военнослужащие используют режим прекращения огня с иранским руководством для собственного перевооружения. Соответствующей информацией поделился полковник в отставке, бывший сотрудник разведывательной службы, Генерального штаба Швейцарии и советник руководства НАТО Жак Бо в интервью для YouТube-канала Dialogue Works. Иностранный аналитик уточнил, что в том случае, если вашингтонская администрация действительно захочет урегулировать кризис на Ближнем Востоке, то решат возникающие проблемы. Однако в реальности представители США этим не занимаются. Таким образом, США готовы продолжать вооруженное противостояние в регионе, чтобы добиться для себя подходящего решения.

Прекращение огня лишь помогает американцам пополнить запас ракет. <…> Иранцы понимают, что США не хотят настоящего решения проблемы, им просто важно выиграть время. Жак Бо, эксперт

