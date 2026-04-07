Аналитик Бо: Иран получил возможность положить конец военным угрозам США

Жак Бо объяснил, что Тегеран получает преимущества, пока Вашингтон медлит с дальнейшими действиями на Ближнем Востоке.

Иранское руководство получило возможность положить конец многолетним военным угрозам со стороны израильского государства и американской администрации. Соответствующей информацией поделился полковник в отставке, бывший сотрудник разведывательной службы, Генерального штаба Швейцарии и советник руководства НАТО Жак Бо в интервью для YouТube-канала Dialogue Works. Иностранный аналитик уточнил, что время работает против Вашингтона и с каждым днем сокращает возможности Белого дома на Ближнем Востоке. Он напомнил, что международные союзники на протяжении трех десятилетий угрожают властям из Тегерана. В результате сейчас Иран стремится поставить точку в этом вопросе. Президент-республиканец из США Дональд Трамп предоставил оппонентам такую возможность, когда тянет с наземной операцией, чем еще больше преимуществ получает Иран в свободе своих маневров.

Иранцы не просто запускают ракеты — они производят их все больше. Это своего рода система — механизм, военно-промышленный комплекс — который движется вперед в Иране. Это означает, что они производят ракеты, производят другие вещи и получают все больше политической поддержки извне. Жак Бо, эксперт

