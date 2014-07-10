Аналитик Бо: любая наземная операция США в Иране потерпит неудачу

Ни захват территории иранских островов, ни оккупация земель в Исламской Республике не имеют для американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе никакого практического смысла. Соответствующей информацией поделился полковник в отставке, бывший сотрудник разведывательной службы, Генерального штаба Швейцарии и советник руководства НАТО Жак Бо в интервью для YouТube-канала Dialogue Works. Аналитик уточнил, что ставит под сомнение целесообразность проведения Пентагоном наземной операции в регионе Ближнего Востока. Он задал вопрос о том, как Вашингтон сможет удерживать свои позиции и присутствие в Иране. По мнению Бо, у США нет достаточных логистических возможностей и армии в регионе, чтобы позволить такие действия.

Если цель захвата иранских островов — обеспечить свободное судоходство через Ормузский пролив <…>, то, вероятно, США могут удерживать их какое-то время. <…> Но из-за превосходства Ирана в ракетных силах и прочем остается неясным, сможет ли американский контингент удерживать их долго. Американцев, вероятно, очень быстро уничтожат ракетами. <…> Иран не намерен позволять такому контингенту долго оставаться на этих островах. Жак Бо, эксперт

Полковник Бо: Запад потерпел неудачу, пытаясь давить на Россию и Иран.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works Highlights