Жак Бо сообщил о том, что попытки надавить на Москву и Тегерану провалились.

Странам коллективного Запада придется признать, что, стремясь оказывать давление на российское и иранское руководство, они потерпели фиаско. Соответствующей информацией поделился полковник в отставке, бывший сотрудник разведывательной службы, Генерального штаба Швейцарии и советник руководства НАТО Жак Бо в интервью для YouТube-канала Dialogue Works. Аналитик уточнил, что вашингтонская администрация терпит поражение как в оперативном, так и стратегическом плане.

И сегодня Запад вынужден признать, что потерпел неудачу — как с санкциями, так и с попытками оказать давление на эти страны. Потому что теперь обе они фактически контролируют ситуацию. Это означает, что, если посмотреть с другой стороны, Запад полностью утратил контроль. Жак Бо, эксперт

При этом Тегеран достигает сразу двух целей, когда ликвидируют объекты США на Ближнем Востоке. В частности, они сильно влияют на возможность работы военных баз, которые являлись плацдармами для проведения наземных операций в отношении Ирана, а также наглядно показывают мировой общественности, что американские базы существуют не для защиты арабских государств в регионе, а для зашиты исключительно Израиля и ликвидации Ирана.

