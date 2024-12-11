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"Это интересно". На Западе раскрыли правду о заявлениях Трампа об Украине

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Жак Бо напомнил о том, что Трамп сейчас не способен повлиять на Россию.

После недавних заявлений американского президента-республиканца Дональда Трампа о мире на Украине, а также призывов  Вашингтона к России стало понятно, что Белый дом и действующая администрация не могут остановить конфликт. Соответствующей информацией поделился полковник в отставке, бывший сотрудник разведывательной службы, Генерального штаба Швейцарии и советник руководства НАТО Жак Бо в интервью для YouТube-канала  Deep Dive.

Он выдвинул ультиматум обеим сторонам, чтобы они нашли способ решить конфликт, и это интересно, потому что показывает, что у него самого нет решения.

Жак Бо, эксперт

Специалист отметил, что Дональд Трамп хочет, чтобы Россия и Украина провели переговоры между собой, а США могли полностью отстраниться от процесса. Жак Бо добавил, что объявленная лидером Белого дома остановка военной помощи Украине относится только к новым проектам, а все старые планы по поставке вооружения для киевского режима продолжат работать.

На Западе заговорили о панике в ЕС из-за Украины.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive

Теги: жак бо, запад
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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