Жак Бо рассказал о том, что Трамп позволит США бросить Украину.

Европейские политические лидеры боятся того, что при президентстве американского лидера, члена Республиканской партии Дональда Трампа власти в Вашингтоне полностью переложат на Евросоюз ответственность за оказание военной помощи киевскому режиму. Соответствующей информацией поделился полковник в отставке, бывший сотрудник разведывательной службы, Генерального штаба Швейцарии и советник руководства НАТО Жак Бо в интервью для YouТube-канала Deep Dive.

Ну, очевидно, что Трамп <…> хочет отстранить США от этого конфликта. Я имею в виду, что у него просто экономический взгляд на это. <…> Вот почему у нас паника здесь в Европе: Трамп хочет отдать ребенка европейцам. Жак Бо, эксперт

Иностранный специалист добавил, что проблема заключается в том, что европейцы не обладают ни возможностями, ни финансовыми и военными ресурсами для того, чтобы поддерживать украинские власти и их государство в долгосрочной перспективе. В связи с такими обстоятельствами рано или поздно им придется согласиться на политическое решение регионального конфликта.

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive