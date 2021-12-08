Жак Бо считает, что именно Россия поставит условия на переговорах Киеву.

Вооруженные силы Украины не способы отодвинуть российскую армию до прежней границы. Соответствующей информацией поделился полковник в отставке, бывший сотрудник разведывательной службы, Генерального штаба Швейцарии и советник руководства НАТО Жак Бо в интервью для YouТube-канала Dialogue Works. Иностранный специалист добавил, что реальное положение дел в боях позволяет Москве самостоятельно определять условия своей победы над Киевом. При этом Вооруженные силы Украины атакой на территорию Курской области еще сильнее истощили собственные ресурсы и забрали их с других участков фронта.

Мы могли бы сказать, что победа означает, что вы оттеснили русских к границам, <…> "Украина смогла пойти до Москвы и войти в Москву" — вероятно, это было бы победой, но реальность такова, что Украина никогда не была в состоянии даже оттеснить русских к границам... Жак Бо, эксперт

"Начинает разрушаться". Стало известно, что произошло на Западной Украине.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works