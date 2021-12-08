"Начинает разрушаться". Стало известно, что произошло на Западной Украине

Жак Бо напомнил о внутренних проблемах на Украине из-за неудач на поле боя.

На территории Западной Украины растет сопротивление насильственной мобилизации и действиям руководства страны в целом. Соответствующей информацией поделился полковник в отставке, бывший сотрудник разведывательной службы, Генерального штаба Швейцарии и советник руководства НАТО Жак Бо в интервью для YouТube-канала Dialogue Works. Иностранный специалист указал зрителям проекта на то, что настроения внутри государства сильно смещаются в пользу прекращения боевых действий. Дополнительно все чаще жители ставят вопрос об обоснованности позиций местного руководства на Банковой. Спикер шоу уверен в том, что внутри Украины появилась оппозиция.

Есть движение сопротивления, у вас есть люди, сопротивляющиеся силовой мобилизации. У нас есть армия, которая постепенно начинает разрушаться, и мы видим это каждый день: дезертиры, солдаты, которые отказываются воевать... Жак Бо, эксперт

"Обречено на провал". На Западе заговорили об отступлении ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works