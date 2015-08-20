Эксперт сообщил о возможностях России дя противоэпидемичной защиты.

Вирус оспы обезьян уже вошел в человеческую популяцию, поэтому российскому руководству нужно готовиться к производству вакцин от данного заболевания. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) сделал в комментарии для журналистов новостного агентства "ТАСС". Эксперт заметил, что в нашей стране есть все необходимое для изготовления таких вакцин. Также он призвал проводить профилактические беседы с местным населением.

Сегодня мы констатируем, что вирус оспы обезьян, передающийся воздушно-капельным путем, вошел в человеческую популяцию. Это не то, что я поехал в Африку и там от обезьяны заболел. Сегодня нам нужно готовиться создавать производство вакцин. У нас есть все для этого предпосылки, не надо ни у кого занимать, покупать. Геннадий Онищенко, эксперт

Напомним, что первый случай заражения оспой обезьян был зафиксирован 12 июля 2022 года. По информации от главы Роспотребнадзора Анны Поповой, к 2024 году специалистами было выявлено три случая, все они являлись завозными.

Онищенко сообщил о местном распространении оспы обезьян в России.

Фото: Вконтакте / Пресс-центр Россия сегодня