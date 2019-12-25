Онищенко оценил возможность отмены ЕГЭ в России

В РАН объяснили, что "как раньше" проводить экзамены уже не получится.

Отказ на российской территории от ЕГЭ в пользу старой процедуры сдачи экзаменов сломает всю отечественную систему образования. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) сделал в комментарии для журналистов информационного агентства "РИА Новости". Эксперт добавил, что более пяти лет назад принимал участие в акции по сдаче ЕГЭ, а на тот момент процедура показалась ему сложной.

Я на ЕГЭ сейчас смотрю так: если мы сейчас начнем возвращать старое, то мы окончательно сломаем нашу образовательную систему. Уже поколение полностью сменилось учеников, которые учились по тем старым программам. Геннадий Онищенко, эксперт

Специалист заметил, что уже сейчас в стране больше нет учителей, которые понимают, как принимать традиционный экзамен по билетам. Поэтому возвращаться в такой сдаче точно не следует

Напомним, что основной этап ЕГЭ в 2026 начнется с 1 июня.

