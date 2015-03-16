Онищенко: хантавирусы в Европе и Америке проявляются по-разному
Сегодня, 16:23
Академик РАН рассказал о симптомах заражения.

Заболевание хантавирусами на американской и европейской территориях у пациентов протекает по-разному. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) сделал в комментарии для журналистов информационного агентства  "ТАСС". Эксперт добавил, что в Европе у людей чаще возникает геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, а в США осложнения переходят на легкие и сердце человека. Специалист уточнил, что даже в нашей стране наблюдаются природные очаги инфекции. В частности, эта ситуация затрагивает Удмуртию, Башкирию и Пензенскую область.

В Европе хантавирусы больше протекают по типу геморрагической лихорадки с почечным синдромом. В Америке кардиопульмональный синдром, это особенность вируса. Заболевания протекают кардиопульмонально, значит, он больше акцент делает на легкие и на сердце.

Геннадий Онищенко, эксперт 

Онищенко: россиянам хантавирус не угрожает.

