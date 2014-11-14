Онищенко: россиянам хантавирус не угрожает

Хантавирус, вспышка которого возникла на круизном лайнере MV Hondius, в настоящее время не угрожает россиянам, а сама инфекция давно изучена и лечение от нее у отечественных специалистов есть. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) сделал в комментарии для журналистов информационного агентства "ТАСС". Эксперт добавил, что есть понимание о том, какие меры профилактики заражения нужны при дальнейшем распространении хантавируса.

Никакого отношения не имеет - раз. Второе - хантавирус - это совершенно знакомая нам инфекция. Мы ее знаем. <…> Сам хантавирус легко профилактируется. Нужна своевременная оценка, адекватные дератизационные мероприятия, то есть уничтожение мелких грызунов, мышей, которые являются естественными резервуарами. Геннадий Онищенко, эксперт

Лечения хантавируса осуществляется антиретровирусными препаратами, а также проводится лечение конкретных симптомов. Важно проводить профилактические работы с местным населением, разъяснять людям правила личной безопасности и гигиены. Геннадий Онищенко не исключил того, что в будущем хантавирус может мутировать в сторону большей контагиозности и начать все активнее передаваться путем от человека к человеку.

