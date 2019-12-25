Онищенко рассказал о новом штамме коронавируса, который нашли в Таиланде

Академик РАН прокомментировал обнаружение новой инфекции у мышей.

Новый штамм коронавируса был обнаружен в Таиланде у летучих мышей, биологам необходимо за ним наблюдать, но оснований не пускать в страну людей нет. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) сделал в комментарии для журналистов информационного агентства "РИА Новости". Эксперт оценил сведения, распространенные в СМИ со ссылкой на министерство цифровых технологий в экономике и обществе о том, что новый штамм коронавируса на территории королевства был выявлен у летучих мышей. Однако пока что случаев заражения людей не зафиксировано местными медиками.

Он был выявлен у мышей, а не у людей. Поэтому его выделили не медики, а, наверное, тайские биологи. В этом ничего удивительного нет, потому что мы знаем о 40 штаммах, но на самом деле их гораздо больше. Будем считать, что еще один добавился. Геннадий Онищенко, эксперт

Специалист уверен, что за новым штаммом будет установлено наблюдение. По словам Геннадия Онищенко, то, в каких именно летучих мышах был обнаружен вирус, тоже является важным моментом. Однако оснований для того, чтобы не пускать путешественников в страну нет.

