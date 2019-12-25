Онищенко: неизвестную болезнь в Бурунди может вызывать кишечная инфекция

Академик РАН заметил, что возбудитель заболевания еще не найден.

Неизвестную болезнь в Бурунди, которая привела на текущий момент уже к пяти летальным исходам из 35 случаев заражения, может вызывать вирусная кишечная инфекция. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) сделал в комментарии для журналистов новостного агентства "ТАСС". Специалист добавил, что сейчас нельзя точно говорить о причинах гибели этих пациентов. Он предположил, что речь идет именно о вирусной проблеме, так как все бактериальные кишечные инфекции "мы знаем". При этом в России призвали исключить возможность преднамеренного вброса инфекции. Он призвал дождаться времени, когда медики смогут определить возбудитель заболевания.

Но если там действительно обследовали на все виды, значит, просто могли скрыть, сказать, ничего не нашли ещё, хотя этот возбудитель мог априори быть известен. Поэтому вот в такой ситуации исключать преднамеренное применение тоже нельзя. Геннадий Онищенко, эксперт

Напомним, что представители Роспотребнадзора уведомили о том, что сотрудники профильного ведомства направляются в Бурунди для помощи в ликвидации вспышки неизвестного заболевания. С местными специалистами они проведут исследования проб биологического материала с использованием современных отечественных тест-систем и реагентов, предназначенных для диагностики более 20 различных инфекций. Дополнительно стране будет доставлено оборудование для проведения оперативных лабораторных исследований.

