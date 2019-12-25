Онищенко рассказал, как выбрать отель для безопасного отдыха

Эксперт сообщил о том, как отельеры могут защитить постояльцев от эпидемий.

Отель для отдыха должен заботиться о чистоте подаваемых к столу овощей и фруктов. В этом случае такой сервис убережет отдыхающих от инфекций. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) сделал в комментарии для журналистов новостного агентства "ТАСС".

Возникают вопросы, связанные с кишечными инфекциями, когда необработанные сырые овощи и фрукты. Человек проглатывает вместе с ними микробы, которые вызывают инфекцию. Поэтому просто нужно жить в гарантированных по качеству предоставляемой пищи отелях или санаториях. Геннадий Онищенко, эксперт

