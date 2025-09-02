Онищенко сообщил о местном распространении оспы обезьян в России

Новый случай оспы обезьян в России говорит о том, что в стране началось местное распространение вируса. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) сделал в комментарии для журналистов новостного агентства "ТАСС". Эксперт прокомментировал то, что медики зафиксировали новых пациентов с данным заболеванием. На этот раз пострадавшие люди находились в Московской области. По словам специалиста, вирус передается к людям по-прежнему тяжело, однако, при тесном контакте, но он имеет свойство адаптироваться к носителю.
То, что этот случай уже третий в этом году в России, - это плохо. Это говорит о том, что у нас уже идет местное распространение.
Геннадий Онищенко, эксперт
Напомним, что 13 апреля Роспотребнадзор сообщил гражданам о том, что в Подмосковье у одного человека диагностировали оспу обезьян, после чего пациент был госпитализирован.
Онищенко призвал повысить настороженность в Дагестане из-за холеры.
Фото: Вконтакте / Пресс-центр Россия сегодня
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все