Сакура зацвела в Ботаническом саду

В связи с ожидаемым наплывом посетителей, желающих полюбоваться японской вишней, администрация приняла меры по защите деревьев.

В Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге зафиксировали весеннее цветение сакуры. Пресс-служба сада опубликовала свежие фотографии, отметив, что "процесс идёт медленно, но верно". Об этом пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

В связи с ожидаемым наплывом посетителей, желающих полюбоваться японской вишней, администрация приняла меры по защите деревьев. Сакуру, растущую в Саду Дружбы на Литейном проспекте, огородили специальной ограничительной лентой. Это необходимо, чтобы уберечь корни растений от вытаптывания в период массового цветения.

В этом году первые бутоны сакуры распустились в Петербурге 8 апреля.

Фото: Пресс-служба Ботанического сада Петра Великого