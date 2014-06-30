Сакуру в Саду Дружбы в Петербурге обнесли лентой для защиты от посетителей

Дерево проснулось аномально рано и привлекло толпы желающих сфотографироваться.

В Саду Дружбы на Литейном проспекте приняли экстренные меры для защиты цветущей сакуры. Вокруг дерева натянули ограничительную ленту, чтобы многочисленные посетители, приходящие полюбоваться нежными бутонами, не затоптали корневую систему. Об этом сообщает 78.ru.

Первые цветы на японской вишне заметили еще в минувшие выходные. В этом году дерево проснулось аномально рано — обычно петербургская сакура радует глаз только в конце апреля или начале мая. Раннее цветение спровоцировало настоящий паломнический поток: люди идут в сад целыми семьями, чтобы успеть застать мимолетную красоту.

Однако чрезмерное внимание могло обернуться для растения гибелью, поэтому сотрудники сада решили перестраховаться и физически ограничить доступ к стволу. Теперь любоваться розовыми лепестками можно только на почтительном расстоянии.

Ранее мы рассказывали о том, что на петербургских улицах уже распускаются тюльпаны. В частности, цветы полностью раскрылись на зеленой территории у Володарского моста.

Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (@DigitalChaos_RandomPhoto)