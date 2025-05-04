На Литейном проспекте зацвела сакура

В саду Дружбы на Литейном проспекте в Петербурге зацвела сакура. Об этом сообщили в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное" 17 апреля.

По словам местных жителей, цветов пока не очень много – всего пара веточек.

Но при такой теплой и солнечной погоде скоро распустится все дерево. Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное"

А где еще в Северной столице можно посмотреть на сакуру, читайте в нашем материале.

Ранее мы рассказывали о том, что на петербургских улицах уже распускаются тюльпаны. В частности, цветы полностью раскрылись на зеленой территории у Володарского моста. Также луковичные вспыхнут возле Чесменской церкви, в Московском саду, Комсомольском сквере, Московском парке Победы, на площади Растрелли, в цветниках около Нарвских и Московских ворот.

Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (@DigitalChaos_RandomPhoto)