На Литейном проспекте зацвела сакура
Сегодня, 16:13
231
Na Liteinom prospekte zacvela sakura

По словам местных жителей, цветов пока не очень много – всего пара веточек.

В саду Дружбы на Литейном проспекте в Петербурге зацвела сакура. Об этом сообщили в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное" 17 апреля. 

По словам местных жителей, цветов пока не очень много – всего пара веточек. 

Но при такой теплой и солнечной погоде скоро распустится все дерево. 

Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное" 

А где еще в Северной столице можно посмотреть на сакуру, читайте в нашем материале

Ранее мы рассказывали о том, что на петербургских улицах уже распускаются тюльпаны. В частности, цветы полностью раскрылись на зеленой территории у Володарского моста. Также луковичные вспыхнут возле Чесменской церкви, в Московском саду, Комсомольском сквере, Московском парке Победы, на площади Растрелли, в цветниках около Нарвских и Московских ворот. 

Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (@DigitalChaos_RandomPhoto) 

