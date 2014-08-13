На петербургских улицах уже распускаются тюльпаны

В цветниках Петербурга начали распускаться тюльпаны, рассказали в городском комитете по благоустройству 16 апреля. В частности, цветы полностью раскрылись на зеленой территории у Володарского моста.

Среди посаженных сортов – Double Trouble, Ocra, Snow Crystal, Lalibela, Abba, Crown of Dynasty, Candy Prince, Sunny Prince, Purple Prince, Update, Columbus и Flash Point. Всего жителей в этом году порадуют 275 тыс. тюльпанов. Эти луковичные вспыхнут у Чесменской церкви, в Московском саду, Комсомольском сквере, Московском парке Победы, на площади Растрелли, в цветниках возле Нарвских и Московских ворот, в Городском саду в Колпино.

Фото: пресс-служба комблага Петербурга