В Московском районе распустились розовые и белые тюльпаны
Сегодня, 16:40
65
В этом году растения зацвели раньше обычного, подчеркнули специалисты.

На Московском проспекте и Пулковском шоссе распустились белые и розовые тюльпаны. Об этом пишет 7 мая телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на городской комитет по благоустройству. 

В этом году растения зацвели раньше обычного, подчеркнули специалисты. Луковицы были высажены еще осенью. Они успешно перезимовали и теперь радуют местных жителей и туристов. 

В ведомстве напомнили, что цветы не стоит трогать: бережное отношение поможет сохранить красоту. 

Ранее мы рассказывали о том, что стартовало цветочное оформление Петербурга ко Дню Победы. Скверы и улицы города украсят более 600 тыс. виол.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга 

