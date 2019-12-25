В Московском районе распустились розовые и белые тюльпаны

На Московском проспекте и Пулковском шоссе распустились белые и розовые тюльпаны. Об этом пишет 7 мая телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на городской комитет по благоустройству.

В этом году растения зацвели раньше обычного, подчеркнули специалисты. Луковицы были высажены еще осенью. Они успешно перезимовали и теперь радуют местных жителей и туристов.

В ведомстве напомнили, что цветы не стоит трогать: бережное отношение поможет сохранить красоту.

Ранее мы рассказывали о том, что стартовало цветочное оформление Петербурга ко Дню Победы. Скверы и улицы города украсят более 600 тыс. виол.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга