Стартовало цветочное оформление Петербурга ко Дню Победы

В Петербурге началось цветочное оформление улиц, садов и других территорий у памятников и мемориалов Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Смольном 30 апреля.

Уже сегодня высаживают виолы на проспекте Непокоренных, где находится Пискаревское кладбище. Возле монумента "Дети войны" появятся 16,5 тыс. белых и красных виол. А на всем проспекте Непокоренных высадят свыше 100 тыс. виол.

В целом скверы и улицы города украсят более 600 тыс. цветов этого вида. Еще распустятся 275 тыс. тюльпанов, высаженных осенью прошлого года, и 53 тыс. других луковичных растений.

Живые цветы станут символом благодарности ленинградцев-петербуржцев всем, кто защищал и сохранял наш город, спасал эвакуированных блокадников в тылу, разделяя с ними и хлеб, и кров. Александр Беглов, губернатор

В начале июня планируют высадить почти 4,5 млн однолетних цветов.

