В Ботаническом саду Петра Великого рассказали о состоянии сакуры в непогоду

Несмотря на сильный ветер и мокрый снег, сакура продолжает радовать своим цветением.

В Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге, несмотря на сильный ветер и мокрый снег, сакура продолжает радовать своим цветением.

Как сообщили сотрудники сада, на некоторых деревьях все еще видны бутоны, но есть уже много полностью распустившихся цветов. В частности, сакура, расположенная на углу кактусовой оранжереи, находится в стадии полуроспуска. Об этом информирует пресс-служба учреждения.

К сообщению прилагаются фотографии, на которых запечатлены деревья, усыпанные белыми и розовыми цветами.

