В Ботаническом саду Петра Великого рассказали о состоянии сакуры в непогоду
Сегодня, 15:31
Несмотря на сильный ветер и мокрый снег, сакура продолжает радовать своим цветением. 

В Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге, несмотря на сильный ветер и мокрый снег, сакура продолжает радовать своим цветением

Как сообщили сотрудники сада, на некоторых деревьях все еще видны бутоны, но есть уже много полностью распустившихся цветов. В частности, сакура, расположенная на углу кактусовой оранжереи, находится в стадии полуроспуска. Об этом информирует пресс-служба учреждения. 

К сообщению прилагаются фотографии, на которых запечатлены деревья, усыпанные белыми и розовыми цветами.

Ранее мы сообщили о том, что сакуру в Саду Дружбы в Петербурге обнесли лентой для защиты от посетителей.

Фото: Пресс-служба Ботанического сада Петра Великого

