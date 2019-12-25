В Ботаническом саду Петра Великого рассказали о состоянии сакуры в непогоду

В Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге, несмотря на сильный ветер и мокрый снег, сакура продолжает радовать своим цветением.
Как сообщили сотрудники сада, на некоторых деревьях все еще видны бутоны, но есть уже много полностью распустившихся цветов. В частности, сакура, расположенная на углу кактусовой оранжереи, находится в стадии полуроспуска. Об этом информирует пресс-служба учреждения.
К сообщению прилагаются фотографии, на которых запечатлены деревья, усыпанные белыми и розовыми цветами.
Ранее мы сообщили о том, что сакуру в Саду Дружбы в Петербурге обнесли лентой для защиты от посетителей.
