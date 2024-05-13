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В Петербурге стартовал сезон цветения сакуры. Где посмотреть на японские деревья?
Сегодня, 16:31
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В Петербурге стартовал сезон цветения сакуры. Где посмотреть на японские деревья?

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Piter.TV составил подборку локаций с сакурой в городе и рассказал, сколько длится цветение.

Сакура – это собирательное название. Она включает свыше 10 видов деревьев подсемейства сливовых и подрод вишни. Вырастает японское растение высотой до 25 метров, а цветы, согласно легендам, являются олицетворением жизни человека. На родине мимолетность и скорую смерть цветов сакуры сравнивают со смертностью. 

Цветет буквально вся Япония в период цветения сакуры. Где же посмотреть на священное дерево в Петербурге, и когда распускаются цветы? 

Где посмотреть на цветение сакуры в Петербурге? 

На цветущие деревья получится посмотреть в Ботаническом саду Петра Великого, парках Декабристов, "Серебряный пруд", Приморском парке Победы, садах "Василеостровец", Ивана Фомина, Ланском, у Смольного, Веры Слуцкой, Камском саду, саду Дружбы и других. Цветки сакуры уже начали распускаться в последнем, передают горожане. В саду собираются местные жители ради красивых кадров. 

Чтобы посмотреть на сакуру в Ботаническом саду, необходимо приобрести входные парковые или оранжерейные билеты (250 и 500 рублей соответственно). В учреждении высажены разные виды и сорта дерева. Адрес: улица Профессора Попова, 2П. 

Парк Декабристов находится на Васильевском острове, там же расположены сады "Василеостровец" и Веры Слуцкой, Камский сад. Парк "Серебряный пруд" можно найти на Институтском проспекте. Приморский парк Победы расположен на Крестовском острове, где деревья цветут вокруг большого каменного фонаря. В саду Ивана Фомина на одноименной улице высажена небольшая аллея с сакурой. 

Ланской сад у железнодорожной станции Ланская тоже может порадовать сакурой. В саду-партере около Смольного деревья находятся возле бюста Фридриху Энгельсу, их подарила императорская семья Японии в 2013 году. В саду Дружбы сакура зацветает раньше, чем в других пространствах. В этом году старт цветения пришелся на середину апреля. Сад выполнен в китайском стиле и является подарком Шанхая. 

Сколько цветет сакура? 

Сакура цветет недолго, примерно неделю. Розовые лепестки могут опасть и всего через несколько часов после раскрытия бутонов, что связано с жарой, осадками или сильным ветром. 

Когда зацветает дерево? 

Специалисты Ботанического сада отмечают, что цветение сакуры приходится чаще всего на начало мая. 

Сакура обычно цветет в первой декаде мая. Бывает, конечно, она распускается и 28 апреля, если погода теплая. 

Пресс-служба Ботанического сада Петра Великого 

В прошлом году дерево зацвело в начале последнего весеннего месяца, в 2023 году – 24 апреля в саду Дружбы. Самая поздняя дата за 10 лет – 14 мая. 

Фото: Piter.TV (архив)

Теги: сакура, цветение сакуры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Статьи, Картина дня,

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