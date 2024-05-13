Сакура начала расцветать в Саду Дружбы на Литейном

Ярко-розовые бутоны горожане могли наблюдать в мае в 2024 году.

В Саду Дружбы, который расположен на Литейном проспекте в Петербурге, расцветает сакура. Об этом пишет 15 апреля телеканал "Санкт-Петербург".

Предположительно, из-за теплой погоды цветки начали распускаться раньше, чем в прошлом году. Ярко-розовые бутоны горожане могли наблюдать в мае. В пространстве уже собираются местные жители, чтобы прогуляться и сделать фотографии.

Цветение дерева в среднем продолжается в течение недели, однако длительность процесса сокращают жара, осадки или сильный ветер.

Ранее мы рассказывали о том, что в лесах Петербурга и Ленобласти зацвела лещина. У растения мужские соцветия в виде сережек, а женские – как малиновые огоньки. Поскольку деревья опыляются ветром, они вынуждены производить большое количество пыльцы.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"