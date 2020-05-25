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В лесах Петербурга и Ленобласти зацвела лещина
Сегодня, 9:34
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В лесах Петербурга и Ленобласти зацвела лещина

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У лещины мужские соцветия в виде сережек, а женские – как малиновые огоньки.

В Петербурге и Ленобласти зацвела лещина – лесной орех. Об этом рассказал биолог Павел Глазков 2 апреля. 

У лещины мужские соцветия в виде сережек, а женские – как малиновые огоньки. Лесной орех зацветает до распускания листьев. Мужские сережки формируются еще с осени, весной они раскрываются. Если по сережке легонько ударить, то оттуда вылетит облачко желтой пыльцы. 

Так как эти растения опыляются ветром, они вынуждены производить огромное количество пыльцы. К сожалению, пыльца лещины является высокоаллергичной. 

Павел Глазков, биолог 

Ранее на Piter.TV: на побережье Ладоги в Ленобласти биолог встретил семь гадюк. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков 

Теги: лесной орех, лещина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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