В лесах Петербурга и Ленобласти зацвела лещина

В Петербурге и Ленобласти зацвела лещина – лесной орех. Об этом рассказал биолог Павел Глазков 2 апреля.
У лещины мужские соцветия в виде сережек, а женские – как малиновые огоньки. Лесной орех зацветает до распускания листьев. Мужские сережки формируются еще с осени, весной они раскрываются. Если по сережке легонько ударить, то оттуда вылетит облачко желтой пыльцы.
Так как эти растения опыляются ветром, они вынуждены производить огромное количество пыльцы. К сожалению, пыльца лещины является высокоаллергичной.
Павел Глазков, биолог
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Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков
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