На побережье Ладоги в Ленобласти биолог встретил семь гадюк

Гадюка – небольшая змея, редко встречаются особи длиннее 70 сантиметров.

В Ленобласти проснулись гадюки. На побережье Ладоги, во Всеволожском районе, на небольшом участке длиной около 20 метров биолог Павел Глазков встретил семь змей.

Гадюка – небольшая змея, редко встречаются особи длиннее 70 сантиметров. Эти животные холоднокровны, температура их тела равна температуре окружающей среды. Гадюки пробуждаются при показателях +10 градусов и выше, пока они малоподвижны.

В регионе гадюка встречается везде, а в Петербурге занесена в Красную книгу.

Итак, змеи проснулись. Будьте внимательны и осторожны! Особенно следите за детьми и не отпускайте с поводка своих домашних питомцев. Пожалуйста, не тревожьте змей! Змеи нашего региона не агрессивны и первыми не нападают. При встрече с человеком они пытаются уползти или сворачиваются в кольцо и начинают громко шипеть. Змея попытается укусить человека, если к ней неожиданно приблизились или пробуют взять в руки. Павел Глазков, биолог

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Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков