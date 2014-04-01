  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:48
70
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На побережье Ладоги в Ленобласти биолог встретил семь гадюк

0 0

Гадюка – небольшая змея, редко встречаются особи длиннее 70 сантиметров.

В Ленобласти проснулись гадюки. На побережье Ладоги, во Всеволожском районе, на небольшом участке длиной около 20 метров биолог Павел Глазков встретил семь змей. 

Гадюка – небольшая змея, редко встречаются особи длиннее 70 сантиметров. Эти животные холоднокровны, температура их тела равна температуре окружающей среды. Гадюки пробуждаются при показателях +10 градусов и выше, пока они малоподвижны. 

В регионе гадюка встречается везде, а в Петербурге занесена в Красную книгу. 

Итак, змеи проснулись. Будьте внимательны и осторожны! Особенно следите за детьми и не отпускайте с поводка своих домашних питомцев. Пожалуйста, не тревожьте змей! Змеи нашего региона не агрессивны и первыми не нападают. При встрече с человеком они пытаются уползти или сворачиваются в кольцо и начинают громко шипеть. Змея попытается укусить человека, если к ней неожиданно приблизились или пробуют взять в руки.

Павел Глазков, биолог 

Ранее на Piter.TV: дятел для исполнения брачной песни нашел микрофон в парке Александрино. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков 

Теги: гадюки, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии