Дятел для исполнения брачной песни нашел микрофон в парке Александрино

Раскатистая трель – весенний брачный призыв самца.

В Петербурге влюбленный дятел для исполнения брачной песни нашел микрофон. Об этом рассказал биолог Павел Глазков 31 марта.

Раскатистая трель – весенний брачный призыв самца. Чтобы звук получался более мощным, дятлы стучат по сухим стволам деревьев. Герой видео придумал использовать металлический осветительный плафон.

Самки выбирают себе женихов именно по качеству их трели – по тому, насколько быстро и громко самец отстукивает свою барабанную дробь. Павел Глазков, биолог

Дятла встретили в парке Александрино, и ему нужно торопиться, поскольку там идут работы по замене фонарей.

Ранее на Piter.TV: в объективе фотоловушки в Ленобласти оказался лось со сломанным ухом.

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков