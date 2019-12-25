В объективе фотоловушки в Ленобласти оказался лось со сломанным ухом

Вероятность повреждения уха о ветку мала: гораздо логичнее, что травма была получена во время осеннего гона, когда соперники дерутся за самок.

Фотоловушка, установленная в Ленинградской области, впервые зафиксировала необычного лося с поврежденным ухом. Об этом сообщил биолог Павел Глазков.

Специалист объяснил, что вероятность повреждения уха о ветку мала благодаря его эластичности. Гораздо логичнее, что травма была получена во время осеннего гона, когда соперники дерутся за самок. Возможно, противник нарушил правила поединка и укусил лося за ухо, предположил Глазков.

Биолог подчеркнул важность слуха для лосей, отметив, что их зрение слабое, тогда как слух развит отлично. Большие и подвижные уши позволяют животным ориентироваться в пространстве и воспринимать звуки даже издалека.

Однако, по мнению Глазкова, травмированное ухо существенно ухудшит способность лося слышать, что заставит его быть более осторожным и менять привычный образ жизни.

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков