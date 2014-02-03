В Петербурге биолог рассказал, чем нельзя кормить ежей

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" биолог Павел Глазков рассказал, чем нельзя кормить ежей.
На днях ежика встретили в Курортном районе города. Иглы на спине и боках совершенно его не греют.
Мне приходилось наблюдать ежа ночью, используя специальную камеру – тепловизор, которая ярко-белым свечением показывает излучение тепла. Ежик светится в объективе тепловизора весь, целиком, а это значит, что и потеря тепла идет у него по всему телу.
Павел Глазков, биолог
Поэтому ежу лучше пока снова залезть в свою теплую норку.
Если вы встретите это животное, то лучше его угостить фаршем, кусочками мяса или размоченным кошачьим или собачьим кормом. Молоко ежу давать нельзя.
В организме ежей нет фермента, который расщепляет молочный сахар – лактозу. Молоко, творог или сметана вызовут у ежа сильнейшее расстройство пищеварения и могут даже привести к гибели животного!
Павел Глазков, биолог
Фото: телеканал "Санкт-Петербург" (Виктор Павлов)
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