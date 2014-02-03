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В Петербурге биолог рассказал, чем нельзя кормить ежей
Сегодня, 12:23
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В Петербурге биолог рассказал, чем нельзя кормить ежей

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На днях ежика встретили в Курортном районе города.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" биолог Павел Глазков рассказал, чем нельзя кормить ежей. 

На днях ежика встретили в Курортном районе города. Иглы на спине и боках совершенно его не греют. 

Мне приходилось наблюдать ежа ночью, используя специальную камеру – тепловизор, которая ярко-белым свечением показывает излучение тепла. Ежик светится в объективе тепловизора весь, целиком, а это значит, что и потеря тепла идет у него по всему телу. 

Павел Глазков, биолог 

Поэтому ежу лучше пока снова залезть в свою теплую норку. 

Если вы встретите это животное, то лучше его угостить фаршем, кусочками мяса или размоченным кошачьим или собачьим кормом. Молоко ежу давать нельзя. 

В организме ежей нет фермента, который расщепляет молочный сахар – лактозу. Молоко, творог или сметана вызовут у ежа сильнейшее расстройство пищеварения и могут даже привести к гибели животного!

Павел Глазков, биолог 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" (Виктор Павлов) 

Теги: ежик, павел глазков
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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