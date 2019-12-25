Петербуржцы устраивают фотосессии возле сакуры в Московском районе

В фотозоне Садово-паркового предприятия "Южное" в Московском районе горожане делают кадры, несмотря на снег и ветер. Там цветет сакура, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга 28 апреля.

Пространство создали садовники прямо на территории предприятия, где растут японские вишни. Фотографироваться приходят влюбленные пары, семьи, студенты, жители с питомцами.

Нежно-розовая сакура отлично смотрится и в солнечные дни, и на фоне снежных туч. Уже скоро лепестки облетят, но память останется, а эстафету подхватят другие деревья. Комитет по благоустройству

Ранее в Ботаническом саду Петра Великого рассказали о состоянии сакуры в непогоду.

