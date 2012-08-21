Свыше 200 участков в СНТ Московского района получили газ

Переход на сетевой газ позволит снизить расходы на отопление, а также повысить надежность теплоснабжения в холодный период года.

В СНТ "Ленинградский аэропорт" в Московском районе Петербурга более 200 участков получили возможность подключения к центральному газоснабжению. Специалисты проложили 2,6 километра газопровода среднего давления и 20,5 метров газопровода высокого давления, рассказали в городском комитете по энергетике 4 мая.

Переход на сетевой газ позволит снизить расходы на отопление, а также повысить надежность теплоснабжения в холодный период года. Кроме того, проект имеет экологический эффект: использование природного газа способствует снижению выбросов в атмосферу по сравнению с рядом других видов автономного отопления.

Благоустройство скоро восстановят. Для подключения домов к сети сотрудники ООО "ПетербургГаз" приступают к подготовке проектной документации.

Ранее на Piter.TV: Петербург выделит почти 70 млн рублей на субсидии для поставщиков сжиженного газа.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга