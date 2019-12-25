Дмитриев задался вопросом, как ЕС будет оплачивать поставки российского газа

В Москве оценили план ЕС по запрету на банковские транзакции с Россией.

В Москве спросили о том, как Европейский союз планирует оплачивать поставки российского природного газа после запрета Еврокомиссией проведение транзакций с участием российских банковских организаций. Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля прокомментировал информацию о том, что региональное сообщество вводит полный запрет на такие транзакции в отношении 20 банков из России, а также против четырех финансовых учреждений из третьих государств.

Как отчаявшийся ЕС будет платить за российский газ, о котором он вскоре будет умолять? Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Дмитриев: Европу сдерживают систематически ошибочные и идеологизированные решения.

