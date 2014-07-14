Глава РФПИ оценил слова Фридриха Мерца о факторах, мешающих развитию европейской экономики.

Систематически ошибочные и идеологизированные решения местных политических элит сдерживают развитие всего европейского региона. Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля прокомментировал публикацию немецкого канцлера Фридриха Мерца о том, что сейчас граждане стран-членов коллективного Брюсселя должны освободиться от всего того, что их сдерживает. В числе таких факторов представитель Германии перечислил затраты на рабочую силу, цены на энергоносители, налоги и социальные отчисления.

Европу сдерживают систематически ошибочные и идеологизированные решения. Реформы должны включать признание и исправление многочисленных ошибок в области миграции, разжигания войны, энергетики и экономической политики. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Фото: / Kirill Dmitriev