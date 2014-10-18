Дмитриев задался вопросом, справятся ли США с жестким отказом от Зеленского

Глава РФПИ прокомментировал заголовок статьи в журнале The Atlantic.

В Москве задались вопросом о том, смогут ли американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе пережить "жесткий отказ" от лидера киевского режима Владимира Зеленского. Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля прокомментировал статью западного журнала The Atlantic с заголовком "Украина наконец отказалась от Трампа. Зеленский списал Соединённые Штаты со счетов". В СМИ авторы написали о том, что сейчас власти с Банковой улицы находятся в активной фазе поиска новых дипломатических и военных партнёров.

Смогли бы США справиться с таким жёстким отказом от самого Зеленского? Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Фото: Kirill Dmitriev