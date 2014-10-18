В России оценили план ФРГ по сокращению расходов на энергетику.

В Москве выразили мнение о том, что Германия самостоятельно навлекла на себя энергетический кризис из-за отказа от использования российских энергетических носителей. Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля таким образом прокомментировал новость о том, что Берлин намерен прекратить прокладку новых высоковольтных линий электропередачи под землей. Теперь власти из ФРГ будут отдавать предпочтение воздушным линиям для сокращения бюджетных расходов.

Германия вынуждена пойти на неприятный шаг и сократить расходы, столкнувшись с энергетическим кризисом, который она сама на себя навлекла (отказавшись от российских энергоресурсов и от атомной энергетики). Неприятные решения. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры)