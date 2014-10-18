В РФПИ уверены, что в Британии многие ждут отставку премьер-министра.

В Москве призвали премьер-министра Великобритании Кира Стармера уйти в отставку. Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля назвал данный вариант лучшим сценарием для Соединенного королевства. Он оценил пост СМИ про утечку информации о разных версиях текстов выступлений Кира Стармера. Так, в каждом тексте предлагаются варианты извинений за скандал вокруг Питера Мандельсона.

Есть только один сценарий, который может помочь Стармеру и Великобритании: "Уйти в отставку". Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Напомним, что Питер Мандельсон приступил к работе посла Великобритании в США в феврале 2025 года. Дипломат лишился этой должности в сентябре того же года, когда публично вскрылись подробности его общения с экономистом Джеффри Эпштейном. Кир Стармер неоднократно извинялся за решение назначить Мандельсона, который долгие годы считался одним из наиболее влиятельных членов правящей Лейбористской партии, главой дипломатического представительства в Вашингтоне.

Дмитриев сравнил ситуацию с энергетикой в ЕС с фильмом "Не смотрите наверх".

Фото: Kirill Dmitriev