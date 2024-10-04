В РФПИ напомнили о том, как человечество переживало трагедию в кинокартине.

В Москве сравнили ситуацию в энергетической сфере Европейского союза с фильмом "Не смотрите наверх". Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

ЕС застрял в отрицании, словно в фильме "Не смотрите наверх", который скоро закончится, поскольку метеоритный дождь из-за энергетического кризиса уже наступил. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Напомним, что американский фильм "Не смотрите наверх" (2021) режиссера Адама Маккея рассказывает зрителю историю о двух астрономах, обнаруживших летящую к нашей планете комету, способную уничтожить все человечество. В попытке предупредить мир о грядущей катастрофе, они сталкиваются с равнодушием со стороны властей и отрицанием общества. В результате люди просто не воспринимают угрозу серьезно.

Дмитриев иронично прокомментировал план МЭА по снижению потребления нефти.

