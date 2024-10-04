Дмитриев иронично прокомментировал план МЭА по снижению потребления нефти

В Москве рассказали о том, как политики собираются решать проблему энергетического кризиса.

В Москве иронично прокомментировали план Международного энергетического агентства (МЭА) по снижению потребления нефти, включающий в себя десять мер, направленных на сокращение потребительского спроса на энергетические ресурсы. Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля сопроводил пост инфографикой с предложенными Западом инициативами.

Вот так начинаются энергетические локдауны. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

В списке предложений, представленных в плане, указано снижение скоростных лимитов на дорогах, развитие возможностей для удаленной работы сотрудников, введение дней без использования личного транспорта в городах, а также стимулирование перехода граждан на общественный транспорт и электромобили. В документе также упоминается об оптимизации грузовых перевозок, сокращению деловых поездок и развитию железнодорожного сообщения как альтернативы авиационным перелетам.

