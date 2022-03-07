В Москве оценили итоги выборов в Венгрии.

Результаты парламентских выборов в Венгрии лишь ускорят распад Европейского союза.Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля оценил недавние слова ультраправого британского активиста Томми Робинсона о "падении" Будапешта в связи с результатами голосования.

Это только ускорит распад ЕС. Проверьте, прав ли я, через 4 месяца. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Известно, что ранее Национальное избирательное бюро Венгрии сообщило мировой общественности о том, что на прошедших 12 апреля выборах в местный законодвтельный орган власти победу одержала оппозиционная партия "Тиса". Политическое движение получило в Государственном собрании (однопалатном парламенте) 138 из 199 мест.

Европе нужна Россия, чтобы выжить, заявил Дмитриев.

Фото: Kirill Dmitriev