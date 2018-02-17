Глава РФПИ оценил статью The Financial Times о выросших поставках СПГ в Европу из России.

В Москве прокомментировали сообщение газеты The Financial Times о том, что Европейский союз увеличивает импорт российского природного газа в связи с тем, что вооруженный конфликт на Ближнем Востоке сокращает энергетические поставки. Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля заметил с ссылкой на иностранное СМИ, что за первые три месяца 2026 года Европа увеличила импорт с отечественного флагманского проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ).

Как и предсказывалось, Европе нужна Россия, чтобы выжить. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

