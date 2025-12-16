В Ленобласти восстановили движение поездов на участке Калище — Ораниенбаум

Движение поездов на этом маршруте было временно приостановлено 6 июня в связи с ремонтными работами.

Утром 11 июня было возобновлено железнодорожное сообщение на участке Калище — Ораниенбаум в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Движение поездов на этом маршруте было временно приостановлено 6 июня в связи с ремонтными работами.

На период закрытия для перевозки пассажиров был организован специальный автобусный маршрут, следовавший через станции Гостилицы и Лопухинка.

Ранее мы сообщили о том, что тактовые электрички Петербурга перевезли 3,5 млн человек за апрель 2026 года.

Фото: пресс-служба АО "СЗППК"